Selendi İlçe Müftüsü Derviş Makas ’İftarda konuşuyorum’ projesi kapsamında öğrencilerle buluştu.

Selendi İlçe Müftüsü Derviş Makas, Milli Eğitim Bakanlığı Erdem, Değer, Eylem çerçevesinde zengin kültürel mirasımız olan Milli ve manevi, değerlerin genç nesillere aktarılması amacıyla iftarda konuşuyorum projesi kapsamında Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi öğrencilerinin konuğu oldu. Hoşgörü ve müsamaha kavramları üzerinden öğrencilerle hasbihalde bulunarak, sorularını cevaplayan Müftü Makas, "Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz. Onları bilgilendirmemiz lazım. Kültürel miraslarımızı onlara anlatmak lazım. Manevi değerlerimizi kendileriyle paylaştık." dedi.

Program sonunda Müftü Makas, öğrencilere diyanet yayınlarını olan kitapları öğrencilere hediye etti.