Bursa'nın Mudanya ilçesinde başıboş sokak köpekleri sorunu halen aşılamadı. Çete halinde gezen başıboş köpekler özellikle okul yolunda tehlike saçıyor.BURSA (İGFA) - Mudanya ilçesi Yeni Mahalle'de sürü halinde dolaşan köpekler, özellikle çocukların korkulu rüyası haline geldi.

Yeni Mahalle Dikilitaş Caddesi'nde yoldan geçenlere saldıran çok sayıda sahipsiz köpek nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

Yoldan geçen motosikletlilerin yanı sıra arabalara dahi saldıran köpekler, özellikle bölgedeki ilkokula giden çocukları da tedirgin ediyor.

Çocuklar ve mahalle sakinleri okul yolundaki başıboş köpeklerden ötürü çekinerek okula gittiklerini belirtirken, yetkililerce, sürü halinde dolaşan köpeklerin bir an evvel toplatılarak bu konuya çözüm bulmalarını istedi.