Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, Poyracık Mahallesi’nde düzenlenen keşkek hayrıyla 5. Geleneksel Folklorik Deve Gösterisi Festivali’ni başlattıklarını duyurdu. 16 Şubat’ta gerçekleşecek büyük etkinlik için tüm halk davet edildi.

Kınık, kültürel mirasını yaşatmaya devam ediyor. 5. Geleneksel Poyracık Folklorik Deve Gösterisi Festivali kapsamında, Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur’un katılımıyla Poyracık Mahallesi’nde keşkek hayrı düzenlendi. Bölge halkının yoğun ilgisiyle gerçekleşen etkinlikte, birlik ve dayanışma vurgusu yapıldı.

Başkan Sema Bodur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Poyracık Mahallemizde keşkek hayrımızı gerçekleştirdik. Birlik ve dayanışmamızı pekiştiren bu güzel etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanarak festivalin önemine dikkat çekti.

Festival coşkusu 16 Şubat’ta başlıyor

Keşkek hayrının ardından gözler festivalin ana etkinliklerine çevrildi. Kortej yürüyüşü ile başlayacak olan festivalde, folklorik deve gösterileri büyük ilgi görecek. 16 Şubat Pazar günü saat 11.00’da Gençlik Merkezi önünden hareket edecek kortej, renkli görüntülere sahne olacak. Ardından Poyracık Arena’da düzenlenecek gösterilerle festival coşkusu doruğa ulaşacak.

Kınık Belediyesi, tüm halkı bu eşsiz kültürel etkinliğe davet ederken, festivalin bölgenin sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar sunacağını belirtti. Geleneksel hale gelen Poyracık Folklorik Deve Gösterisi Festivali, geçmişin izlerini günümüze taşıyarak kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sağlıyor.

Tüm Kınık halkının yoğun ilgi göstermesi beklenen festivalde, hem geleneksel ritüeller hem de renkli etkinlikler katılımcıları bekliyor. Kınık Belediyesi, festivalin coşkusunu birlikte yaşamak isteyen herkesi 16 Şubat’ta Poyracık’a davet ediyor.