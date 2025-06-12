Dalgıç eğitmeni babası ve ağabeyinin izinden giderek deniz altına merak saran 15 yaşındaki Doğa Ergün, objektifini mavi derinliklerdeki hayatlara çevirdi. Doğa, su altı dünyasını kendi gözünden aktardığı fotoğrafları, Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda sanatseverlerle buluştu.

Doğa Ergün’ün su altına olan ilgisi, çocuk yaşlardan itibaren ailesiyle başladı. Dalgıç eğitmeni olan babası Erdinç Ergün ve su altına ilgisi olan ağabeyi sayesinde bu dünyanın kapılarını araladığını söyleyen Doğa, başlangıcın bir merakla başladığını belirtti. Doğa, "Babam ve ağabeyim sayesinde su altıyla tanıştım. İlk başta sadece dalışlar yapıyor ve onların dalışlarını izliyordum. Çevremde bu güzellikleri fotoğraflayanlar olduğunu görünce ben de denemek istedim. Önce küçük bir su altı kamerasıyla başladım. Zamanla bu iş hoşuma gitmeye başladı, ben de kendimi geliştirdim" dedi.

’Denizin dibi bambaşka bir dünya’

Genç yaşına rağmen sualtı fotoğrafçılığına olan tutkusu ve bakış açısıyla dikkat çeken Doğa, denizaltının büyüleyici bir evren olduğunu vurguladı. "Aslında denizin dibi bambaşka bir dünya. Orada çok farklı canlılar var. Renkler çok canlı, mercanlar, ilginç türler... Milyonlarca çeşit canlıyla iç içesiniz. Hepsiyle ilgilenmek beni çok mutlu ediyor. Su altı dünyası beni gerçekten büyülüyor" diyerek duygularını paylaştı.

Çevre bilinciyle büyüyen bir bakış

Doğa’nın su altı fotoğrafları yalnızca estetik bir bakış sunmakla kalmadı, aynı zamanda çevre bilincini de yansıttı. Deniz yaşamının korunmasına dikkat çeken genç sanatçı, her bir karede ekosistemin ne kadar hassas olduğunu anlatmaya çalıştığını ifade etti. Doğa, "Gördüğüm güzelliklerin sonsuza kadar kalmasını istiyorum ama aynı zamanda tehdit altında olduklarını da biliyorum. İnsanlar, bu canlılara zarar verdiklerinin farkında bile değil. Belki bir fotoğraf bunu anlatmaya yardımcı olur" dedi.

Sergi büyük ilgi gördü

Çeşme Belediyesi’nin düzenlediği Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında açılan sergi, yerli halk ve turistler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki açık hava sergisini ziyaret edenler, Doğa Ergün’ün su altı objektifinden doğanın en renkli ve gizemli hâline tanıklık etme fırsatı buldu. Özellikle genç yaşta böyle bir sanatsal üretim ortaya koyması, ziyaretçilerden takdir topladı.

Gelecek hedefi: Deniz biyolojisi ve sanat bir arada

Doğa, ileride su altı fotoğrafçılığını yalnızca bir hobi değil, profesyonel bir meslek haline getirmek istiyor. Hem sanata hem bilime ilgi duyan genç yetenek, üniversitede deniz biyolojisi ya da görsel sanatlar alanında eğitim almayı hedefliyor. "Denizi ve doğayı anlatmak istiyorum. Belki bir gün kendi sergimle dünyayı dolaşırım" diyen Doğa Ergün, yaşıtlarına da ilham veriyor.