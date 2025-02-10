Bursa’nın Mudanya ilçesinde 1993 yılından bu yana kullanılan 11 katlı iş merkezinin kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımına başlandı.

1993 yılı sonunda tamamlanan 11 katlı Yeni Belediye İş Merkezi, kısmen Mudanya Belediyesi’ne ait mülkleri içeriyordu. İş merkezinde lokanta, çay ocakları, STK’lar, sigorta acenteleri, avukat büroları ve beyaz eşya bayilikleri gibi çeşitli iş yerlerinin bulunduğu yaklaşık 100 dükkan yer alıyordu. Birçok esnafın ve Mudanyalıların uğrak yeri olan iş merkezinin kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımına başlandı. Aynı komplekste yer alan 40 daire ve bir mescidi içeren 10 katlı Deniz Apartmanı’nın da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlandığı bildirildi. Yıkım çalışmalarının ise 20 gün süreceği öğrenildi.