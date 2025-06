Bursa’nın tek vakıf üniversitesi olan Mudanya Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu programlarında ikinci mezunlarını verdi. Sağlık programları mezunları düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Türkiye’nin en genç, Bursa’nın tek vakıf üniversitesi olan Mudanya Üniversitesinde mezuniyet heyecanı yaşandı. Mudanya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nun İlk ve Acil Yardım, Anestezi, Fizyoterapi ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programlarında 2 yıllık eğitimlerini tamamlayan öğrenciler düzenlenen muhteşem bir törenle diplomalarını aldı.

Mudanya Üniversitesi Çağrışan kampüsünde gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, Rektör Prof. Dr Emin Karip, Mütevelli Heyeti üyeleri Hakan Çavuşoğlu, Prof. Dr. Atilla Eriş, Ahmet Bingöl, Hayrettin Çakmak, Sühendam Urbay, Kutbettin Bingölbalı, Dr. Öğr. Üyesi Fikri Pala, Genel Sekreter Ali Mollasalih, akademisyenler ve veliler katıldı.

Akademisyenler ve öğrencilerin geçişinin ardından öğrencilere seslenen Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, ikinci mezunlarını vermenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Her faninin yapacağı bazı işler vardır. Allah bize eğitim işini nasip etti. 400 bin öğrenci okuttum. 500 binde bırakmayı düşünüyorum. Bu da demektir ki yaklaşık bir 5 yıl daha bu alanda hizmet edeceğim. Görevimi layıkıyla yaptığıma inanıyorum. Geleceğin vizyonu okumaktır. Ekmeksiz yaparız, eğitimsiz yapamayız. Çok fedakâr, desteklerini hiç esirgemeyen, sürekli motive eden bir mütevelli heyetimiz var. İdari organizasyon konusunda kusursuz olmaya çalışıyoruz. Akademisyenlerimizin her biri alanında seçkin eğiticiler. Yaptığımız işler neticesinde kısa sürede ortaya çıkan başarılar, bizi gıpta ile izlenen bir kurum haline getirdi. Başarımızı işimizin başında olmaya, işimizi takip etmeye borçluyuz. Bizim işimiz eğitim. Anaokulu ve kolejlerin ardından üniversite kurmayı hayal ettik. Çok araştırdık. Dünyadaki iyi örnekleri yerinde inceledik. Gelişi güzel bir üniversite kurmak istemedik. Sonunda 3 yıl önce hayalimizi gerçekleştirdik. Bursa’da kazandığımı Bursa’ya vakfettim ve üniversitemizi kurduk. Çok güzel bir sistem ve ekip kurduk. Çok kaliteli akademisyenlerimiz var. 3 yıl çok çabuk geçti ve ikinci mezunlarımızı vermenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni bölümlerle gelişiyoruz, büyüyoruz. En iyi bildiğimiz eğitim konusunda yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Mezun olan öğrencilerimizin Mudanya Üniversitesi diplomasını gururla taşıyacaklarına ve bizleri de gururlandıracaklarına inanıyorum. Velilere de çocuklarını bize güvenip emanet ettikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi Hakan Çavuşoğlu da, Bursa’nın Mudanya Üniversitesi ile önemli bir değer kazandığını ifade ederek, "Bulunduğum konum itibariyle Bursa’ya hizmet adına Mudanya Üniversitesinin kuruluşunda emeğim olduysa ne mutlu bana. Bu eser Bursa’mızın en nadide eserlerinden biri oldu. Ama burada en büyük övgüyü hak eden Bursa’ya bu eseri kazandıran ve Bursa’yı eğitim şehri yapan Gıyasettin Bingöl’dür. Mudanya Üniversitesi yıllarca insanlığa hizmet edecektir. Mudanya Üniversitesi çok yakında parmakla gösterilecek bir üniversite olacaktır" diye konuştu.

Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Karip de, Mudanya Üniversitesi olarak ilk mezunlarını vermenin sevincini, gururunu ve onurunu yaşadıklarını belirterek, "Sevgili gençler, Mudanya Üniversitesini tercih ederek doğru bir karar verdiniz. Verdiğiniz emeklerin sonucu olarak bugün mezun oluyorsunuz. Hepinize bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum. Mudanya Üniversitesi olarak hızla gelişiyoruz, büyüyoruz. Her yıl açılan yeni bölümlerimizle ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Eğitimin her kademesinde başarılı işlere imza atmış vizyon sahibi bir kurucumuz var. Çok güçlü idari ve akademik kadro ile hizmet veriyoruz. Siz değerli gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmek için gece gündüz çalışan akademisyenlerimize, mütevelli heyetimize şükranlarımı sunuyorum. Bizim her zaman önceliğimiz öğrencilerimizin en iyi şekilde hayata hazırlanmaları oldu. Sizler işinizi layıkıyla tamamladınız. Ama size bu eğitimi veren bizlerin işi şimdi başlıyor. Bizler sınavımızı ne kadar başarılı bir şekilde verdik bundan sonra göreceğiz. Bursa’daki sağlık kuruluşlarının siz mezunlarımızı işe almada gösterdikleri teveccühlerini, bizim de bu sınavı başarılı bir şekilde verdiğimizin emaresi olarak görüyoruz. Sizler Mudanya Üniversitesinden mezun olduğunuz diplomanızla hayatınıza değer kattığınız her işte bizlere not vermiş olacaksınız. Sizlerin çalıştığı kurumlar sizlerin işinizi icra etmede göstereceğiniz yetkinliklere bakarak bizlere not verecekler. Açık kalplilikle umuyorum ki sizler de biz eğitimcilerinizi ve mezun olduğunuz bu güzide üniversiteyi başarıyla temsil edeceksiniz. Sağlık sektöründe vereceğiniz hizmetlerle insanların hayatına dokunacaksınız. En zor zamanlarında insanlara umut olacaksınız. İnsanların hayatına değer katacaksınız. Bugün burada hak ettiğiniz diploma ile, aldığınız eğitimle, başınız dik, gururla, onurla, kendinize güvenle, kendinize ve mesleğinize saygıyla yolunuza devam edeceğinizden eminiz. Yolunuz, bahtınız açık olsun" diye konuştu.

Meslek Yüksekokulu Kurucu Müdürü Öğr. Gör. Esin Baylançiçek ise, şunları söyledi;

"Eğitim hayatınızdaki önemli dönüm noktalarından olan üniversite eğitiminizi başarıyla tamamladınız. Sizler, yalnızca akademik bilgiyle değil, gerçek sektör deneyimiyle yetiştiniz. İşletmede Mesleki Eğitim modelimizle sahaya indiniz, mesleğinizi sadece öğrenmekle kalmadınız, yaşadınız. Hastanelerde, 112 acil yardım istasyonlarında, sahada ter döktünüz. Bu topraklarda üretmenin, çözüm bulmanın, emek vermenin ne demek olduğunu bizzat deneyimlediniz. Bu, bir sınıfın dört duvarı arasına sığmayacak kadar kıymetli bir birikimdir. Ve bu birikimle iş hayatına, hatta hayatın ta kendisine adım atıyorsunuz. Her birinizle ayrı ayrı gurur duyduğumuzu ve gönül rahatlığı ile sizleri uğurladığımızı bilmenizi isterim. Önünüzde kendiniz, aileniz ve ülkemize karşı sorumluluklarınızın olduğu bilinciyle yapacağınız daha çok şey var. Mudanya Üniversitesi mezunu olmanın ayrıcalığı ile sizden sonra mezun olacak arkadaşlarınıza el vermeyi, birbirinize destek olmayı, koruyup kollamayı sakın unutmayın."

Konuşmaların ardından Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım, Anestezi ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programları öğrencileri sahneye çıkarak diplomalarını aldı. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı birincisi Dilan Karaöz, İlk ve Acil Yardım Programı birincisi Büşra Kün, Fizyoterapi Programı birincisi Fatma Sezer, Anestezi Programı birincisi Şeyma Seçgin ile Meslek Yüksekokulu birincisi Şeyma Seçgin’e plaket verilen tören, öğrencilerin hep birlikte keplerini havaya atmalarıyla sona erdi.