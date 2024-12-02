Mudanya Belediyesi, çocuklardan yetişkinlere her yaştan bireye sanat ve sporla buluşma fırsatı sunuyor. 10 farklı branşta, 17 dalda düzenlenen kurslarda yaklaşık 550 kişi, yeteneklerini keşfetme ve geliştirme imkanı buluyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açtığı kurslarla, yeteneklerinin peşinden giden binlerce çocuk, genç ve yetişkinin hayatına dokunan Mudanya Belediyesi, yeni dönemde açtığı kurslarla Mudanyalıların sosyalleşmesine ve yeteneklerini keşfetmesine imkan sağlıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Taş Mektep Akademi ve MUDAŞ Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen step-aerobik, zumba, temel fotoğrafçılık, müzik, drama, resim, el sanatları, yabancı dil, tiyatro ve çok sesli koro branşlarındaki kurslarda yaklaşık 550 kişi eğitim alıyor.

‘’Herkesin bir hobisi olsun istiyoruz’’

10 farklı branşta, 17 dalda düzenlenen kurslarla kişisel gelişime ve sosyalleşmeye imkan tanıdıklarını belirten Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, “Mudanya’da herkesin bir sanat dalıyla tanışmasını ve kendine bir hobi edinmesini istiyoruz. Çocuklarımıza sanatla, sporla iç içe büyüme imkanı sunarken yetişkinlerimizin de yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Özellikle kadın kursiyerlerimiz yaptıkları çalışmalarla aile bütçelerine de katkı sağlıyor. Dönem sonunda ise el sanatları ve resim branşlarına katılan kursiyerlerimiz, düzenledikleri sergiyle ürünlerini tanıtacaklar. Kendini geliştirmek, yeteneklerini keşfetmek ve sosyalleşmek isteyen herkesi kurslarımıza davet ediyorum” dedi.