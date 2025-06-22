KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’in Mucur ilçesinde, öğrencilerin sanatsal ve kültürel gelişimine katkı sunmak amacıyla ’Mucur İçin Çal’ projesi hayata geçirildi.

Şehit Öğretmen Hüseyin Aydemir Hürriyet Ortaokulu tarafından yürütülen projede; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde öğrencilere değerler eğitimi kazandırılması hedeflendi. Sanatın birleştirici gücünün vurgulandığı projede, öğrencilerin müzikal ve sosyal zeka türlerine hitap edilerek, müzik kalıpları ve sanatın sosyal-psikolojik etkileri hakkında bilinç kazandırılması amaçlandı. Proje kapsamında, ilçedeki çeşitli doğal ve tarihi alanlarda çekilen görüntülerle, Mucur’un kültürel ve turistik değerlerine dikkat çekildi. Şehit Öğretmen Hüseyin Aydemir Hürriyet Ortaokulu ve Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören toplam 12 öğrenci; Türk Halk Müziği Sanatçısı Emel Taşçıoğlu ile birlikte Orta Anadolu Yöresi’ne ait ’Su Gelir Bulanarak’ isimli türküyü seslendirdi. Türkünün kaynak kişisi Ali Rıza Güney olarak gösterilirken, derlemesi Emel Taşçıoğlu tarafından gerçekleştirildi.