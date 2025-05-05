AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Manisa’nın Demirci ilçesinde düzenlenen kırsal mahalle hayır davet ve hıdırellez etkinliklerine katıldı.

Demirci’de her yıl bahar aylarında geleneksel olarak düzenlenen hayır yemeği ve hıdırellez etkinliklerine devam ediliyor.

Yapılan hayır yemeği davetlerinde mahsullerin bereketlenmesi, kuraklık yaşanmaması içinde yağmur duası ve Kur’an-ı Kerim okunuyor.

İlçeye bağlı Durhasan ve Sayık mahallelerinde bu yıl düzenlenen hayır yemeği ve hıdırellez etkinliğine AK Parti MKYK Üyesi-Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Belediye Başkanı Erkan Kara ve AK Parti İlçe Başkanı Nurullah Akgün de katıldı.

Mahalle hayırlarına katılan vatandaşlarla tek tek selamlaşan Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç hem sohbet etti, hem de taleplerini dinledi.

AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Durhasan Mahallesinde 2024 yılı Ağustos ayında İzmir’in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına müdahaleye giderken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Şehit Ormancı Şahin Dönertaş’ın babası Ali Dönertaş ve ailesini de ziyaret etti.