Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın Ağustos ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda sektör temsilcileri yaşanan sorunları dile getirirken, Başkan Hakan Sefa Çakır, "Tarımın asıl bugün desteklenmesi önemli" dedi.

MTSO Ağustos ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı Hamit İzol başkanlığında gerçekleşti. Çukurova Kalkınma Ajansı Mersin Yatırım Destek Ofisi Uzmanlarından Hasip Hayırlıoğlu’nun ‘Yeni Yatırım Teşvik Sistemi ve Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı’ konulu sunumuyla başlayan toplantı meclis üyelerinin sektörlerine ilişkin değerlendirme, talep ve temennileriyle devam etti. Toplantıda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Bucuge zirai donun sektöre etkileri hakkında teknik bilgi aktarıp Mersin’de bu konuda yürütülen çalışmaları paylaştı. Yaşanan kayıplar sonrası çiftçilerin borç ertelemesinin henüz yapılmadığını vurguladığı konuşmasında Bucuge, gelecek yıl için yapılacak budama, gübreleme, ilaçlama gibi tarımsal işlemler için işletme destek kredisine ilave limitin de tanımlanmadığını belirtip sektörün çok zor durumda olduğunu söyledi.

Meslek Komitelerinin tek tek dinlendiği toplantıda MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

"Tarım zarar görürse tüm ülke zarar görür"

Mersin’de tarım sektöründeki firmaların zirai don nedeniyle yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Çakır, "Tarımda yaşanan zirai don zirai ilaç bayisinden üreticiye tüm sektörü olumsuz etkiledi. Zincirin tüm halkaları tek tek zarar görüyor. Firmalarımız alması gereken krediye ulaşamıyor. Tarımın asıl bugün desteklenmesi önemli. Sektörle ilgili bir sorun oluşunca bankalar firma seçmeden tümüne krediyi kapatıyor. Buradan bankalara sesleniyorum, sektörün tamamına kötü firma muamelesi yapılmamalı. Kredibilitesi olan firmalara kredi verilmeli. Aksi halde Mersinli üreticinin ilaç alamayacak, satamayacak duruma gelmesi tüm ülke tarımını olumsuz etkileyecek. Enflasyonu düşürmeye çalıştığımız bir süreçte tarım sektörüne zarar verirsek Türkiye’ye zarar vermiş oluruz. Başta Ziraat Bankası olmak üzere bankaların kesinlikle kredibilitesi olan firmalara kredi desteklerini sürdürmesi gerekiyor. Bu konuda bankalarla ve Ankara’da temaslarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Ekonomik verileri de değerlendiren Çakır, Türkiye’nin ihracat ve ithalat rakamlarını paylaşıp ihracatın ithalatı karşılama oranındaki makasın giderek büyüdüğünü söyledi. Çakır, "Döviz fiyatlarının düşük kalması nedeniyle Türkiye ithalat cenneti oluyor" değerlendirmesi yaptı.

Çakır, "Bir dış ticaret kenti olan Mersin’de dövizle iş yapan dış ticaret, gümrük, lojistik tarım, turizm gibi birçok sektör olumsuz etkileniyor" dedi. Henüz enflasyon hedeflerine ulaşılmadığına da değinen Çakır, Merkez Bankası rezervlerindeki artışı ise olumlu gördüklerini söyledi. Mevcut durumda yüksek enflasyon nedeniyle üretici firmaların sermayesinin eridiğini ve ciddi sıkıntılar yaşadığını kaydeden Çakır, düşen talepler, artan kredi ve girdi maliyetleri nedeniyle rekabetin her geçen gün zorlaştığını vurguladı.

"Odak çalışma gruplarda yer almalısınız"

Geçtiğimiz aylarda düzenlenen Mersin Ekonomi Zirvesi’ne değinen Çakır, zirve sonunda kentin başarılı bir yol haritası oluşturduğunu söyledi. Sonuçları Ankara’da takip edeceklerini aktaran Çakır, bunun için Odak Çalışma Grupları oluşturulduğunu bildirdi. Lojistik, Tarım, Turizm, Sanayi, İş Melekleri, Meslek Eğitimi, Yeşil ve Dijital Dönüşüm ile Uluslararası Ticareti Geliştirme konu başlıklarında odak grupları bulunduğunu ifade eden Çakır, başta valilik olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların da içinde yer aldığı bu gruplara meclis üyeleri, komite üyeleri ve sektör temsilcilerinin de dahil olmasını talep ettiğini söyledi.

Mersin Limanı’nda yaşanan sorunların çözümüne yönelik yürütülen çalışmalara değinen Çakır, Ankara’da Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katılımıyla düzenlenen toplantıda Lazkiye Ticaret ve Sanayi Odası’yla Mersin Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan işbirliği protokolünün detaylarını anlattı.

"Hal Yasası için Mersin’de çalıştay önerimiz olumlu karşılandı"

Uzun süredir hazırlıkları devam eden Hal Yasası’na da değinen Çakır, bu konuda güçlü olan Mersin, Adana, Antalya üretici halleriyle birleşip ilgili bakanlık yetkililerinin katılımıyla Hal Yasası konusundaki tasarıyı hazırlamak için Mersin’de bir çalıştay yapılamasını talep ettiklerini ve bakanlıktan taleplerinin olumlu yanıt bulduğunu açıkladı.

Küresel iklim değişikliği nedeniyle son dönemlerde artan yangınlara yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler paylaşan Çakır, mücadele noktasında tüm şehir olarak, Oda olarak her türlü desteği vereceklerini bildirdi.

Konuşmasını KGF kredileri hakkında verdiği bilgilerle tamamlayan Çakır, Mersin’de bu süre zarfında 239 firmanın 437 milyon 277 bin 500 liralık kredi kullandığını bildirdi.