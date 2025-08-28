Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Vekili Bülent Çamur mahalle muhtarları ve azalarını makamında ağırlayarak, içme suyu ve altyapı taleplerini dinledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Vekili Bülent Çamur, mahalle muhtarlarını konuk ederek, taleplerini dinledi. Bülent Çamur, Turgutlu ilçesine bağlı Ayvacık ile Yunusemre ilçesine bağlı, Pelitalan, Maldan, İlyasçılar, Süngüllü, Müslih ve Davutlar Mahalle muhtarlarını makamında ağırladı. Mahalle muhtarları içme suyu ve altyapı konularındaki ihtiyaçlarını ve taleplerini Genel Müdür Vekili Bülent Çamur’a iletti. MASKİ’nin Manisa genelinde vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik yatırımlar yaptığına vurgu yapan Çamur, muhtarlarla gerçekleştirilen istişarelerin hizmetlerin yol haritasında önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

"Her mahalle eşit derecede önemlidir"

Genel Müdür Vekili Bülent Çamur, "MASKİ olarak en temel görevimiz vatandaşlarımıza sağlıklı içme suyu ve güçlü bir altyapı erişimi sağlamaktır. Bu doğrultuda, muhtarlarımız bizim en büyük paydaşlarımızdır. Sahadan aldığımız her bilgi, ihtiyaçların doğru tespit edilmesi ve çözüm süreçlerinin hızlanması açısından büyük önem taşır. Bizim için her mahalle eşit derecede önemlidir. Önümüzdeki süreçte imkanlarımızı en verimli şekilde kullanarak vatandaşlarımızın beklentilerine karşılık vereceğiz. Manisalı hemşerilerimizin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürecek, su ve altyapı hizmetlerinde sürdürülebilir çözümler üretmeye devam edeceğiz. Kuraklığın etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiği bir dönemdeyiz. Ancak biz, tüm zorluklara rağmen su arayışımızı sürdürmeye, yeni kaynaklar oluşturmaya ve mevcut kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın susuz kalmaması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Muhtarlar da kendilerine gösterilen ilgi ve samimiyet için Genel Müdür Vekili Bülent Çamur’a teşekkür ederek, mahallelerinin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında MASKİ’nin gösterdiği çabadan memnuniyet duyduklarını ifade etti.