Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni 19 Haziran Perşembe günü Kampüs Stadyumunda gerçekleştirildi. Törene MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gökçe, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Munise İlkay Konuk, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Raşit Işık, öğretim üyeleri ve aileler katıldı.

Mezun olan öğrencileri tebrik eden MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gökçe, MSKÜ’nün kapılarının öğrencilere her zaman açık olduğunu hatırlatarak, geleceğin öğretmen adaylarını yetiştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti. Konuşmaların ardından Öğretim Görevlisi Ahmet Elmastaş tarafından zeybek gösterisi sergilendi.

Bölümlerinde dereceye giren öğrencilere başarı belgelerinin verilmesinin ardından Öğretmen Andı ve Öğretmen Marşı okundu. Son olarak mezun öğrencilere öğretim üyeleri tarafından temsili diplomaları takdim edildi.