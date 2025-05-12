Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ), tüm fakülte ve yüksekokullara yönelik olarak ‘Eğitim-Öğretim Programlarında Revizyon Süreci’ temalı seminer dizisi gerçekleştirildi.

Eğitim Komisyonunun önerisiyle Rektörlük tarafından planlanan bu seminerler; programların daha nitelikli, güncel ve yeterlilik temelli hale getirilmesine katkı sunmak, üniversite genelinde ortak bir akademik dil oluşturmak ve sürdürülebilir bir program geliştirme anlayışını yerleştirmek amacıyla düzenlendi.

MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gökçe başkanlığında yürütülen bu seminerler, yükseköğretimde değişen akreditasyon kriterleri ve yeterlilik odaklı eğitim anlayışı doğrultusunda üniversitemiz için stratejik bir öneme sahip.

Seminerler, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı’nda görev yapan öğretim üyeleri Prof. Dr. Bilal Duman ve Doç. Dr. Güler Göçen Kabaran tarafından gerçekleştirildi.

Bu süreçte, program revizyonunun temel ilkeleri, öğrenme kazanımı yazımı, içerik oluşturma, öğretim süreçlerinin yeniden yapılandırılması ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarının güncellenmesi gibi başlıklar ayrıntılı olarak ele alındı. Ayrıca yeni ders önerilerinin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) uyumluluğu değerlendirildi.

Her birim için özel olarak tasarlanan bu seminerlerde; akademik programlarını geliştirmek isteyen öğretim elemanlarıyla örnek uygulamalar, iyi ve zayıf örnekler ve etkileşimli sunumlar gerçekleştirildi. Ayrıca, katılımcıların kendi alanlarına özgü değerlendirmeler yapmaları desteklendi.

Seminerlerin ardından çevrim içi olarak katılımcı görüşleri toplandı ve elde edilen geri bildirimler, ilerleyen süreçte planlanacak eğitim içeriklerine yön verici nitelikte olacak.

Seminer dizisi, yüz yüze ve çevrim içi olmak üzere toplam 8 oturumda gerçekleştirildi. İlçelerdeki fakülte ve yüksekokullara yönelik düzenlenen çevrim içi oturumla süreç tamamlandı. Üniversitemizin tüm akademik birimlerinden yoğun katılım sağlandı.

Bu kapsamlı çalışma sonucunda, öğretim elemanlarının TYÇ’ye uygun öğrenme kazanımı yazımı, içerik-kazanım uyumu, öğretim süreçlerinin tasarlanması ve ölçme-değerlendirme uygulamaları konularında bilgi ve farkındalık düzeylerinin arttığı görüldü.

Ayrıca, program revizyon sürecinde aktif olarak yer alan birimler için seminer içeriklerinin yol gösterici bir çerçeve sunduğu değerlendirildi.

Rektör Kaçar’dan teşekkür belgesi

Seminer sonunda makamında Prof. Dr. Bilal Duman ve Doç. Dr. Güler Göçen Kabaran’ı ağırlayan MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gökçe ile birlikte teşekkür belgesi takdim etti.

Bu seminer dizisinin önemine değinen Rektör Kaçar, "Üniversitemizin kalite güvencesi sistemini güçlendiren, öğretim elemanlarının akademik ve pedagojik yetkinliklerini geliştirmeye yönelik stratejik bir gelişim adımı niteliği taşıyor. Bundan sonraki süreçte planlanacak benzer çalışmalar için yol gösterici bir zemin oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.