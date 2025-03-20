Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Muğla Diş Hekimleri Odası iş birliğinde ‘20 Mart Dünya Ağız Sağlığı Günü’ dolayısıyla Öğrenci Sarayı’nda üniversite personeli ve öğrencilerine diş fırçası ve diş macunu dağıttı.

Etkinlikler kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi ile Muğla Diş Hekimleri Odası iş birliğinde farkındalık oluşturmak amacıyla Öğrenci Sarayı’nda stant kuruldu. Bu kapsamda üniversite personeli ve öğrencilerine ücretsiz diş fırçası ve diş macunu dağıtılarak, bilgilendirme yapıldı.

"Sağlık, ağızdan başlar"

Ağız ve Diş sağlığının dikkate alınması gereken bir konu olduğunu belirten Dekan Prof. Dr. Akın Aladağ, "Sağlık, ağızdan başlar. Eğer sağlıklı dişlere sahip değilsek, dişlerin mevcut düzeyindeki zararlı bakteriler bizim genel sistemimize zarar verecektir. Bunu önlemek için en temel şey ağızın temiz tutulması yani diş fırçalamak. Günde en az 2 kere yapmak önemli. Düzenli kontroller, en az 6 ayda bir hekime görünmek daha ileri tedavi ihtiyaçlarını ortadan kaldıracaktır. Dişlerimize iyi bakalım" dedi.

Muğla Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Doruk Alp ise, Diş Hekimliği Fakültesi ile çok sıkı iş birliği içinde olduklarını belirtti. Alp, Türkiye’nin en aktif öğrenci kollarından birine sahip olduklarını, 20 Mart Dünya Ağız Sağlığı Gününün yaklaşık 200’den fazla ülkede kutlandığını açıkladı.