Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen 2024 Yılı Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında YÖKAK’ın 21.03.2025 tarihli kararı ile 21.03.2027 tarihine kadar akredite edildi.

Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında YÖKAK Değerlendirme Takımının 2024 yılında yapmış olduğu incelemeler sonucu verilen bu karar, MSKÜ’nün kalite güvencesi çalışmaları ile ulaştığı olgunluk düzeyi açısından belirli bir başarıyı yakaladığını gösteriyor. Çalışmalar bu noktadan sonra kurum yöneticilerinin liderliğinde, tüm personelin ve öğrencilerin katılımı ile hız kesmeden sürdürülecek.

Kurumsal akreditasyonun üniversite ve paydaşları için anlamı nedir?

Üniversitenin, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı temel faaliyet alanlarında sunmuş olduğu hizmetler kapsamında kamuoyuna vadettiği hedeflere ulaşmayı güvence altına almak için gerekli yönetim mekanizmalarını kurgulama ve çalıştırmada belirli bir standart ve olgunluk noktasına ulaştığını ifade eder.

Üniversitenin, söz konusu süreçlerin geliştirilmesinde iç ve dış paydaşların katılımını önemsediği anlamına gelir. Öğrenci geri bildirimlerinin dikkate alınarak karar alma süreçlerine yansıtılması açısından ortaya koyulan kurumsal iradeyi vurgular. Eğitim programlarının, çağın gerekleri ve öğrenci merkezli öğrenme anlayışı temelinde sistemli biçimde güncellenmesi; eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı ile ilgili yetkinliklerin geliştirilmesi çerçevesinde konuların sistematik biçimde ele alınması Kurumsal Akreditasyon ile sağlanan kazanımlar arasındadır.