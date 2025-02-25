Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Gastro Bodrum Kurucu Başkanı Taner Kökten ve beraberindeki şefleri makamında ağırladı. Heyet, Rektör Kaçar’ı Bodrum Kalesi’nde gerçekleştirilecek olan Gastro Bodrum Festivali’ne davet etti. Gastro Bodrum Fest ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) arasında akademik iş birliği kapsamında önemli bir adım atıldı.

Gastro Bodrum Kurucu Başkanı Taner Kökten, duayen şef Seyfi Ali Erşahin ve dernek yönetim kurulu üyeleri Kemal Köse ile Hüseyin Şiracı, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turan Kaçar’ı makamında ziyaret etti.

Heyet, Rektör Kaçar’ı Gastro Bodrum Fest plaketini takdim ederken, aynı zamanda Mayıs ayında Bodrum Kalesi’nde gerçekleştirilecek olan Gastro Bodrum Festivali’ne davet etti.

Muğla ve Bodrum gastronomisini akademik anlamda daha ileri seviyeye taşımayı amaçladıklarını söyleyen Gastro Bodrum Fest Kurucu Başkanı Taner Kökten, geçen yıl gerçekleştirilen çalıştayın sonuç beyannamesini MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ile paylaştı.

Bu yıl da 3 farklı çalıştay düzenleyeceklerini belirten Kökten, "Turizm Akademisyenleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Yılmaz ve MSKÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cafer Topaloğlu’nun da katkılarıyla üç ana başlıkta çalıştay düzenleyeceğiz. ‘Yerel Ürünler, Coğrafi İşaret ve Sürdürülebilirlik’, ‘Yerel Gastronomik Turizm Ürünlerinin Tanıtımı, Pazarlanması ve Markalaşması’ ve ‘Bodrum Mutfağı, Geleneksel Tarifler ve Deniz Ürünleri’. Bu çalıştayla Muğla ve Bodrum gastronomisini akademik anlamda daha ileri seviyeye taşımayı amaçlıyoruz. Kültürel ve yerel ürünlerimizi koruyarak, markalaşma süreçlerinde daha aktif rol alarak bölgemize katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Duayen şeflerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ise, Üniversitemiz ve Gastro Bodrum Fest arasındaki iş birliğinin Muğla’nın gastronomi ve turizm alanındaki marka değerine katkı sağlamasını temenni etti.