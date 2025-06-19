Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), uluslararasılaşma ve kalite odaklı büyüme hedefleri doğrultusunda küresel ölçekteki etkinliklerde yer almaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile dünyanın saygın yükseköğretim değerlendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE) iş birliğinde 16-19 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesine (The Global Sustainable Development Congress 2025) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi de katılım sağladı.

Zirveye, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da katılarak Türkiye’nin yükseköğretim sisteminde sürdürülebilirlik, kalite ve uluslararası iş birliklerinin önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Özvar, konuşmasında Türkiye’nin son yıllarda uluslararası sıralamalardaki yükselişine dikkat çekerek, üniversitelerin bu tür küresel platformlarda aktif rol almalarının önemini vurguladı.

Küresel ölçekte bilim ve teknoloji yarışının büyüdüğünü ve ülkeler arası rekabetin arttığını belirten Özvar, "Türk yükseköğretimini küresel ölçekte rekabetçi, kapsayıcı ve nitelikli bir yapıya kavuşturma vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Yükseköğretim Kurulunun çalışmalarının olumlu yansımalarının, uluslararası sıralamalarda kendini gösterdiğini ifade eden Özvar, devam eden dönüşümle birlikte Türk üniversitelerinin önümüzdeki yıllarda daha da üst sıralara yükseleceğine inandığını belirtti.

Zirve kapsamında gerçekleştirilen Ranking Masterclass çalışma grubunda, THE 2025 Impact Rankings metodolojisi, değerlendirme kriterleri ve sıralamalardaki güncel eğilimler ele alındı. Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu ile THE iş birliğiyle bu yıl ilk kez Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılan Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi kapsamında İstanbul’da açıklanan 2025 Etki Sıralamaları sonuçlarına göre Türkiye, 121 üniversiteyle dünyada en fazla temsil edilen 3. ülke olma başarısını gösterdi.

MSKÜ, önümüzdeki yıl etki sıralamasına katılacak

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) de Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar ile önümüzdeki yıldan itibaren THE Impact Rankings (Etki Sıralaması) değerlendirmelerine katılmayı planlıyor. Üniversite, yükseköğretimde kalite, sürdürülebilirlik ve uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.