MSKÜ personeline, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı görevlileri tarafından teorik ve uygulamalı yangın eğitimi verildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ) görev yapan tüm personellere, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Temel Yangın Eğitimi ve Acil Durum Ekipleri Eğitimi konu başlıklarında teorik ve uygulama eğitimleri verildi.

MSKÜ sivil savunma ve acil durum ekiplerinin yanı sıra; tüm personeli kapsayan binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik kapsamında, binalarda görev yapan tüm personelin; kullanılan her türlü yapı, bina ve tesislerin, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınları azaltmak, personele yangın güvenliği bilgisini vermek, yangın oluşturan riskleri tanımlamak, yangın çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerini göstermek, yangın anındaki tahliye yöntem ve yollarını öğretmek amacıyla verilen eğitimler, gruplar halinde verildi.

Gerçekleştirilen eğitim kapsamında, katılımcılara yangın çeşitleri, yangın söndürme teknikleri, yangın tüpü kullanımı, tahliye prosedürleri ve yangına müdahale sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında detaylı bilgi aktarıldı.

Eğitim, hem teorik bilgiler hem de görsel sunumlarla desteklenerek yangınla mücadele konusunda farkındalık oluşturuldu.

Eğitimin ardından yapılan uygulamalı yangın tatbikatı ile katılımcılar, edindikleri bilgileri sahada birebir deneyimleme imkânı buldu.

Tatbikat sırasında personel, gerçek yangın senaryolarında olduğu gibi yangın tüpleriyle müdahalede bulunarak öğrendiklerini pekiştirdi.