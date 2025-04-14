Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te bulunan Özbekistan Ulusal Üniversitesi arasında eğitim, araştırma-geliştirme ve bilgi-deneyim paylaşımını kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol imza töreni, MSKÜ Rektörlük Binası Senato Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ile Özbekistan Ulusal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Khojakbar Daliev’in imzalarıyla resmiyet kazanan iş birliği, iki üniversite arasındaki akademik ve kültürel bağları daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Törene, MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gökçe, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ekrem Ayan ile Özbekistan’dan gelen üniversite heyeti de katıldı.

"Eğitimden bilimsel yayınlara uzanan iş birliği"

Protokol kapsamında ortak seminerler, atölye çalışmaları ve öğrenci-akademisyen değişim programları düzenlenecek. Araştırma-geliştirme alanında ise ortak araştırma projeleri ve bilimsel yayınlar üretilecek. Bilgi ve deneyim paylaşımı alanında, akademik personel arasında bilgi alışverişi, tecrübe aktarımı ve çeşitli etkinliklerle etkileşim teşvik edilecek.

İmza töreninde konuşan MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, "Bu protokol, sadece akademik değil aynı zamanda kültürel bağlarımızı da pekiştirecek önemli bir adımdır. Eğitimde, bilimsel çalışmalarda ve kültürel paylaşımlarda birlikte ilerlemekten memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Rektör Daliev’i makamında ağırlayarak, Özbekistan’dan getirilen hediyeleri kabul etti ve MSKÜ adına konuk heyete hediye takdiminde bulundu. Bu anlamlı iş birliği, iki ülke arasındaki eğitim köprülerini güçlendirecek yeni projelere zemin hazırlayacak.