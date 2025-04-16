Yozgat’ta Turizm Haftası kutlamaları şehir merkezinde renkli görüntülere sahne oldu. Motosiklet tutkunları konvoy yaparak Türkiye’nin ilk milli parkı olan Çamlık Milli Parkı’na gitti.

Yozgat Valiliği’nin düzenlediği Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında bir araya gelen motosiklet tutkunları, konvoy oluşturdu. Konvoyda 7’den 70’e her yaştan motorsever bir araya geldi. Kentin önemli turistik mekanlarından birisi olan Çamlık Milli Parkına giden motosiklet tutkunları, burada fotoğraf çektirdi.

"Yozgat’ın, yolların buluştuğu, gönüllerin kesiştiği bir nokta olmasını istiyoruz"

Etkinlikte açıklama yapan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "Arkadaşlarımız Valilik önünden başlayıp il merkezimizin içerisinden Çamlık Milli Parkımıza geldiler. Çamlıkta doğal güzelliğin içerisinde hep beraberiz. 8 vilayete komşu olan vilayetiz. Turizmde de yolların buluştuğu, gönüllerin kesiştiği bir nokta olmak istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve diğer bakanlıklarımızın nezdinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah bir gün gelecek Yozgat, gönüllerin kesiştiği, merak edilen, özlenen bir coğrafya olmanın yanında gitmek istenen güzide coğrafyalardan biri haline gelecek. Turizmde de hak ettiği yeri bulacak" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye’nin ilk milli parkı olan Çamlık Milli Parkımızı geziyoruz"

Yozgat Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi ise "Bugün Yozgat’taki motorcu arkadaşlarımızla beraber Türkiye’nin ilk milli parkı olan Çamlık Milli Parkımızı geziyoruz. Hafta içi Sarıkaya Roma Hamamı’na öğrenci arkadaşlarımızla birlikte iç turizmi canlandırmak, şehrimizin güzelliklerini canlandırmak ve öğrenci arkadaşlarımıza tanıtmak amacıyla etkinliklerimiz olacak" diye konuştu.

Etkinliğe katılan motosiklet tutkunları ise duygularını ifade ederek vatandaşları Yozgat’a davet etti.