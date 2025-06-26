Erzurum’da jandarma ekipleri motosiklet kazalarında meydana gelebilecek ölüm veya yaralanmaların azaltılmasına yönelik sürücülere eğitim verdi.

2021/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda yürürlüğe giren ve trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının yüzde 50 oranında azaltılmasını hedefleyen "2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi"nin ikinci adımı olan 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı, 01.01.2024 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlandı. Motosiklet ve Motorlu bisiklet sürücüleri, trafikte en yüksek risk grubunda yer alan "incinebilir yol kullanıcıları" arasında yer alıyor. Bu gruptaki bireyler, diğer araç kullanıcılarına oranla kazalardan daha ciddi şekilde etkilenme riski taşııyor. Bu nedenle, bu kullanıcılara yönelik özel eğitim faaliyetleri trafik güvenliğinin artırılması açısından kritik öneme sahip.

Bu kapsamda; Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından, il merkezinde bulunan Demiratlar Motosiklet Kulübü üyelerine, motosiklet kazalarında meydana gelebilecek ölüm veya yaralanmaların azaltılmasına yönelik koruyucu (defansif) sürüş, koruyucu ekipman kullanımı ve güvenli sürüş konularında eğitim düzenlendi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Trafik kazalarının önlenmesinde, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüleri bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi önemlidir. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı olarak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla eğitim ve denetim faaliyetlerine titizlikle devam edilecektir" denildi.