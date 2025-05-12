Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abdülkadir M. idaresindeki 02 ADZ 521 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Üniversite Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Abdülkadir M., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Abdülkadir M’nin sağlık durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.