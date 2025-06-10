Adıyaman’da ekin yangınına müdahale etmeye çalışan kişi, kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Akpınar köyü yakınlarında çıkan ekin yangınını fark eden köylüler alevlere müdahale etmeye başladı. Bu esnada traktörüyle alevlerin önünü kesmeye çalışan 84 yaşındaki Hüseyin Şahin, traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör taklalar atarak ters döndü. Meydana gelen kazada sürücü Hüseyin Şahin, ters dönen traktör altında kaldı. Olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce traktörün altından çıkartılan yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin’in cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.