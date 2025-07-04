Motosiklet ve bisiklet tutkunları, 4-5-6 Temmuz’da M1 Konya AVM’de düzenlenecek Motoshow’da buluşuyor.

Motosiklet ve bisiklet meraklıları, 4-5-6 Temmuz tarihlerinde Fiba CP’nin yönetim faaliyetlerini yürüttüğü M1 Konya Alışveriş Merkezi’nde düzenlenecek Motoshow etkinliğinde bir araya geliyor. Türkiye’nin önde gelen markalarının katılacağı organizasyonda en yeni motosiklet ve bisiklet modelleri ile çeşitli ekipmanlar sergilenecek.

Kawasaki, Falcon, GP Kompozit, Musatti, Yeşil Moto, Raven Riders gibi sektörün önde gelen markalarının yer alacağı Motoshow, üç gün boyunca ziyaretçilere ürünleri yakından inceleme fırsatı sunacak. Elektrikli bisikletlerden son teknoloji motosikletlere kadar geniş bir ürün yelpazesi, meraklılarıyla buluşacak.

Her yaştan ziyaretçiye hitap eden Motoshow, motosiklet ve bisiklet dünyasındaki yenilikleri keşfetmek isteyen herkese açık olacak.