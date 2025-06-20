Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden MOTAŞ vatandaşların toplu ulaşım araçlarını kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için her fırsatta kendini yenilemeye devam ediyor. MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraki MOTAŞ, şehir içi ulaşımda dijitalleşmeyi bir adım öteye taşıyarak "Sanal Kart" uygulamasını hayata geçirdi. Fiziksel kart taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıran bu yenilikçi sistem sayesinde, vatandaşlar artık mobil uygulama üzerinden kolayca Sanal Kart oluşturabilecek, bakiye yükleyebilecek ve aktarma haklarından faydalanabilecekler.

Sanal Kart Nasıl Çalışıyor.

* Uygulamayı İndirin ve Giriş Yapın: Akıllı telefonlarınıza "Malatya Kart Ulaşım" uygulamasını indirerek sisteme giriş yapın.

* Sanal Kart Oluşturun: Uygulama içerisinde "Sanal Kart Oluştur" kısmına tıklayın.

* Ödeme Yapın: Sanal kart ücretini ödemek için banka veya kredi kartı bilgilerinizi girerek satın alma işlemini tamamlayın. Bankanızdan gelen onay kodunu ilgili alana girip işlemi onayladıktan sonra Sanal Kartınız anında oluşturulacaktır.

* Bakiye Yükleyin: Sanal kartınıza bakiye yüklemek için istediğiniz tutarı belirleyip ödeme adımlarını tamamlayabilirsiniz.

* Kullanmaya Başlayın: Sanal Kartınızı toplu taşıma araçlarında QR kodu okutarak veya NFC özellikli cihazınızı okutarak kullanabilirsiniz. Bu sayede fiziksel karta ihtiyaç duymadan şehir içi ulaşım araçlarından faydalanabilir ve aktarma haklarınızdan yararlanabilirsiniz.

Sanal Kart uygulamasının özellikle teknolojiye yatkın kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayacaktır. Uzun vadede akıllı kart kullanımını azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sunmayı hedeflenmekte. Bu yeni uygulama ile

Malatya'da ulaşım deneyiminin daha pratik, hızlı ve modern bir hale gelmesi amaçlanmaktadır.