Talas Havacılık Kulübü ve Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte model uçaklar ile klasik otomobiller aynı pistte bir araya geldi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Talas’ta başlarken dedik ki ’Herkesin bir hobisi olsun’. Ama havacılık hobisinin Talas’ta olması bize ayrıca bir gurur veriyor" dedi.

Talas Model Uçak Pisti’nde düzenlenen etkinlikte klasik otomobiller ve model uçaklar bir araya geldi. İnsansız model uçaklar etkinliğe katılanlara gösteri uçuşu yaparken, klasik otomobiller de marifetlerini pistte sergiledi. Kulüp çalışmaları hakkında bilgiler veren Talas Havacılık Kulübü Başkanı Şemsettin Atasun, "Kulübümüz 2011 yılında kuruldu. Biz, Türk havacılığını geliştirmek için gençlerimize, yetenekli insanlarımıza hizmet veriyoruz. Belediyemizin çok büyük katkısı var, bize her türlü imkanı sağlıyor. Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a çok teşekkür ederiz. Burada çok ciddi işler yapıyoruz, sadece eğlence değil. İnsansız hava uçuşlarında Türkiye’de 50 kilometre giden ilk kulübüz. Uçak yarışlarında derece yapan arkadaşlarımız var. Ar-Ge çalışmalarımızda çok ciddi mesafeler kaydediyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor" dedi.

Kulüp Üyesi Özgür Temiz de, "Bugün Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği ile Talas Havacılık Spor Kulübü birleşti. Bir etkinlik düzenledik, yoğun bir katılım oldu. Gelen halkımız hem klasik otomobilleri gördü hem de model uçak uçuşlarını izledi" şeklinde konuştu.

Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Kemal Nakipoğlu, klasik araçların garajlarda durması yerine insanlarla buluşturmayı tercih ettiklerini ifade ederek, "Bugün Talas Havacılık Kulübü’nün davetlisiyiz. Çok da güzel bir etkinlik oldu. Biz kendimizi yerde tayyare sanıyorduk ama yukarıdaki tayyareler bizden daha etkin. İnsana dokunmadığın sürece insanlığını kaybediyorsun. Onun için herkese dokunmaya çalışıyoruz. Biz de arabalarımızın garajda durması yerine dışarılara çıkartıp sosyal etkinlikler yapıyoruz" dedi.

"Türkiye Şampiyonaları’na ev sahipliği yapıyoruz"

Talas olarak havacılığa önem verdiklerini kaydeden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Talas’ta başlarken dedik ki ’Herkesin bir hobisi olsun’. Ama havacılık hobisinin Talas’ta olması bize ayrıca bir gurur veriyor. Yamaç paraşütü olsun, model uçak olsun, yelken kanat olsun sık sık müsabakalar yapıp Türkiye Şampiyonaları’na ev sahipliği yapıyoruz. Ali Dağımız akredite edilmiş Türkiye’deki üç atlama alanından birisi. Ama burası çok samimi arkadaşlarımızın hobi olarak İHA ve model uçak konusundaki bütün serüveni takip edip maharetlerini gösterdiği yer. Buradaki uçakların birçoğu, bu atölyede yapılan uçaklar. Atatürk’ün dediği gibi ’İstikbal göklerdedir’. Türk gençliğinin göklerdeki istikballe alakalı başarısını buralarda temel alarak devam ettirmek istiyor arkadaşlarımız. Biz de ev sahipliği yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın ayrıca, "Klasik otomobilciler yine Talas’talar. Bugün farklı bir birliktelik var. Maket uçak, model uçak ve İHA’larla klasik otomobilciler aynı pistteler. Çok keyifli bir gün geçiyor. Katılanlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.