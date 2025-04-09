Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Kuaför Tırı, yaşadığı yerde kuaför olmayan vatandaşlara kuaförlük hizmeti veriyor. Mobil Kuaför Tırı, köy köy dolayarak saç kesimi ve kişisel bakım hizmeti veriyor. Hasta ve yatalak vatandaşların evlerine kadar giden Mobil Kuaför, 6 yılda 47 bin 801 vatandaşa hizmet verdi.ANTALYA(İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın Mobil Kuaför Tırı, kırsal bölgelere yönelik sunduğu ücretsiz kuaförlük hizmeti ile büyük ilgi görüyor. Kuaför salonlarını aratmayan modern, hijyenik ve konforlu imkânlarla donatılan mobil tır, kırsal mahallerde vatandaşa en iyi şartlarda hizmet sunuyor.

Antalya’nın 19 ilçesinde yediden yetmişe herkese hizmet veren mobil kuaför, 2019 yılından bugüne kadar sunduğu hizmet sayısı ile de büyük bir başarıya imza attı. Son bir yılda 19 ilçede 365 mahallede 7 bin 958 kuaförlük hizmeti veren mobil kuaför, 2019-2024 yılları arasındaki 6 yıllık süreçte ise toplam 47 bin 801 kuaförlük hizmeti verdi.

HİZMETİMİZ ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Mobil kuaförün çalışmaları hakkında bilgi veren birim sorumlusu ve kuaför Serdar Sarı, şöyle konuştu: “Mobil kuaför hizmetimiz 19 ilçemizin kırsal mahallerinde ve merkezde ise yatalak hastalarımızın ayağına kadar giderek hizmet vermeye devam ediyor.

Berber ve kuaför olmayan bölgelere öncelik vererek en iyi şartlarda kuaförlük hizmeti sunuyoruz. Taşımalı eğitimin olduğu okullarımıza da giderek çocuklarımızı, gençlerimizi mobil tırımızla buluşturuyoruz. Erkekler için saç, sakal kesimi, kadınlarda ise saç kesimi ve kaş alma hizmetini ücretsiz olarak veriyoruz. Her yıl aralıksız sürdürdüğümüz hizmet ile birçok vatandaşımıza yardımcı olduk. 2024 yılında 365 mahallemizde 7 Bin 958 kişiye hizmet verdik vermeye de devam edeceğiz.”

MOBİL KUAFÖR MANAVGAT GEBECE’DE

Son olarak Manavgat’ta çalışmalarını sürdüren Mobil Kuaför, Gebece Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Mobil tırı mahallelerinde verdiği hizmetten dolayı memnuniyetini dile getiren Gebece Mahalle Muhtarı Ayhan Topaca, “Sunulan hizmetten mahallelimiz olarak son derece memnunuz. Mobil Tır geldi bizde camimizden anons ederek mahallemizi bilgilendirdik. Bugün berberde bir tıraş 300-400 TL’den aşağı değil. Durumu olmayanlar için güzel bir hizmet. Herkes gelip tıraşını oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e teşekkür ederiz” dedi.

VATANDAŞ HİZMETTEN MEMNUN

Gebece Mahallesi Sakini Ahmet Sarı ise “Mobil Kuaför hizmetini çok beğeniyoruz. Keşke başkanımız bu hizmeti her ay gönderebilse. Yaşlıların tıraş olamaya gidip gelmesi sıkıntı onlar için daha iyi oluyor. Hizmetten personelden memnunuz teşekkür ederiz” diye konuştu.