Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF), 15-17 yaş aralığındaki genç yeteneklerin futbola kazandırılması amacıyla Almanya’nın Stuttgart kentinde büyük çaplı bir futbol seçmesi düzenleyeceğini duyurdu.

Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Avrupa genelindeki genç futbolcuları kapsayan büyük bir seçme organizasyonu düzenleyecek. 19 Mayıs’a ithafen gerçekleştirilecek bu etkinlik, ATFF Stuttgart Türk Spor Sahası’nda yapılacak. Organizasyonda başarılı bulunan gençler, hem İngiltere hem de Türkiye’de düzenlenecek olan aday kampına katılma hakkı kazanacak. Ayrıca uluslararası düzeyde düzenlenecek turnuva ve maçlara dahil edilecekler.

Seçmeler, ATFF Genel Futbol Koordinatörü Erol Koloğlu öncülüğünde gerçekleştirilecek ve Türkiye ile Avrupa’nın farklı noktalarından davetli akademi antrenörleri tarafından takip edilecek.