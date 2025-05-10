Trendyol 1. Lig’in 38. ve son haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler’i 2-0 mağlup etmesine rağmen 2. Lig’e düştü.

Maçtan dakikalar

21. dakikada Moreno’nun kaleciyi çalımlayarak yaptığı boş kaleye vuruşunda İsmail Çokçalış meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

45+7. dakikada Ankaragücü’nde sağ kanattan paslaşarak gelişen atakta, Owusu meşin yuvarlağı ceza sahası içine gönderdi. Topu alan Dalcio meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

78. dakikada Ankaragücü’nün sol kanattan geliştirdiği atakta topu alan Miraç Şimşek, topu sürdükten sonra vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

Hakemler: Yiğit Arslan, Şenol Bektaş, Barış Çiçeksoyu

MKE Ankaragücü: Görkem Cihan, İsmail Çokçalış, Osman Çelik (Hayrullah Bilazer dk. 37), Mahmut Tekdemir, Nico Schulz, Dalcio, Cem Türkmen (Miraç Şimşek dk. 76), Ali Kaan Güneren, Dorin Rotariu (Özgür Aktaş dk. 76), Renaldo Cephas (Fatih Demir dk. 61), Owusu Kwabena

Yedekler: Halil Pehlivan, Diogo Coelho, Rijad Bajic, Michal Rakoczy, Emre Gültekin, Gaetan Laura

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Batuhan Tur, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram, Oktay Aydın (Yohan Cassubie dk. 67), Yılmaz Ceylan (Bobby Adekanye dk. 67, Charly Keita dk. 71), Adama Traore, Sinan Kurt (Bruno Lourenço dk. 83), Fernando (Alberk Koç dk. 83), Daniel Moreno

Yedekler: Veysel Sapan, Veli Çetin, Miraç Acer, Doğancan Davas, Biyogo Poko

Teknik Direktör: Servet Çetin

Goller: Dalcio (dk. 45+7), Miraç Şimşek (dk. 78) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Osman Çelik, Owusu Kwabena (MKE Ankaragücü) Daniel Moreno (Amed Sportif Faaliyetler)

Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor: 2 - Pendikspor: 1 Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor: 2 - Pendikspor: 1

Kırmızı kart: Görkem Cihan (dk. 56) (MKE Ankaragücü)

Kaynak: İHA