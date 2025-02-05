Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, "Her iki ülkemizin Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Sisi arasında bir anlaşma gerçekleştirilmiş bulunmakta, ki ticari hacmimizi 5 yıl içerisinde 15 milyar dolara yükseltelim. Mısır’daki Türk şirketlerinin yatırımlarından dolayı kıvanç duymaktayız" dedi.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Ankara’daki temasları çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti. TOBB İkiz Kuleler’de yapılan görüşmede Türkiye ve Mısır arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik istişarelerde bulunuldu. Bakan Abdulati, "Ziyaretim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı kapsayacaktı. Bu değerli merkezde de bulunmayı yeğledim. Rifat Bey’e çok teşekkürlerimi sunmak istiyorum. İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesin büyük bir rol oynamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Ticari hacmimizi 15 milyar dolara yükseltelim"

Abdulati, "Her iki ülkemizin Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Sisi arasında bir anlaşma gerçekleştirilmiş bulunmakta, ki ticari hacmimizi 5 yıl içerisinde 15 milyar dolara yükseltelim. Mısır’daki Türk şirketlerinin yatırımlarından dolayı kıvanç duymaktayız. Gerekli olan bütün kolaylıkları temin ediyoruz. Daha fazla sayıda Türk şirketinin gelip Mısır’da yatırım yapmak ve ürünlerini arz etmek istiyoruz" diye konuştu.

"Afrika kapısına açılan kapı Mısır’da"

Türk şirketlerinin Mısır’a yatırımlarında bir problem yaşanmaması için yüksek hassasiyet gösterdiklerini ifade eden Abdulati, "Ticari hacmin arttırılması değil, aynı zamanda yatırımların da desteklenmesini istiyoruz. Rifat Bey ile yaptığımız konuşmada Afrika kıtasında ortak iş birliği yapma kararı aldık. Sanayide birlikte yatırım yapma hareketine sahip olabiliriz. Afrika kapısına açılan kapı Mısır’da. Gıda güvenliği, enerjinin her türlüsü, tekstil alanlarında iş birliğinin arttırılmasını istiyoruz. Bu iş birliğini devam ettireceğiz ve her ülkenin çıkarlarına hizmet edecek şekilde bunu gerçekleştirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Türkiye ile Mısır arasındaki ekonomik ilişkiler giderek gelişiyor"

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati’nin Türkiye’ye gelmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlarımızın karşılıklı ziyaretleriyle ikili ilişkilerimiz gelişmeye devam ediyor. Türkiye ile Mısır arasındaki ekonomik ilişkiler giderek gelişiyor. Bundan dolayı da Türk iş dünyası olarak son derece mutluyuz. Zor dönemlerde dahi iş dünyası temsilcileri olarak biz her zaman siyaset ile ekonomiyi ayrı tutmaya alıştık" ifadelerini kullandı.

"200’e yakın firmamızın yatırımları Mısır’da"

Türk şirketlerinin Mısır’daki yatırımlarına Mısır’ın Ankara Büyükelçiliğinin önemli katkılar sunduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Türk iş dünyası olarak 200’e yakın firmamızın yatırımları Mısır’da. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin talimatlarıyla şirketlerimiz üretmeye ve yatırım yapmaya devam ettiler" dedi.

"İhracatımız ve karşılıklı ticaretimiz gelişiyor"

Her yıl iş dünyasının talepleri doğrultusunda Mısır’ı ziyaret ettiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Siyasi gelişmelere bağlı olarak ihracatımız ve karşılıklı ticaretimiz gelişiyor. İki cumhurbaşkanının koyduğu bir hedef var; 15 milyar dolarlık bir hedef. İki tarafın iş dünyaları olarak bu 15 milyar dolarlık hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.