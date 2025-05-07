Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi ziyaret kapsamında geldiği Yunanistan’da Başbakan Kyriakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi ziyaret kapsamında Yunanistan’ın başkenti Atina’ya geldi. Sisi, temasları kapsamında Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasoulas ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Sisi ve Miçotakis görüşmede, başta Gazze Şeridi, Suriye, Libya ve Yemen’deki son gelişmeler, Kızıldeniz’deki deniz güvenliği ve düzensiz göç olmak üzere iki tarafı da ilgilendiren bölgesel konuları ele aldı.

Mısır ve Yunanistan arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısı gerçekleştirilirken, iki ülke arasında "stratejik ortaklık" anlaşması imzaladı. Miçotakis, Sisi düzenlediği ortak basın toplatışında, ilk önceliğin Gazze’de çatışmaların durdurulması ve sivillere insani yardım akışının yeniden sağlanması olduğunu belirterek, Yunanistan’ın ateşkes sağlandıktan sonra Gazze’nin yeniden inşası için Arap Planı’nı desteklediğini belirtti.