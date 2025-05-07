Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından organize edilen "Temel İtfaiyecilik ve Arama Kurtarma Eğitimi", 16 farklı bölgeden gelen 96 personelin katılımıyla iki gün boyunca sürdü. Eğitim programı, yangın ve afetlere müdahalede bilgi ve beceri paylaşımını artırmayı hedeflerken; katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verildi.

Programın ilk günü Burdur Belediyesi Konferans Salonu’nda teorik eğitimlerle başladı. Burdur merkez ve ilçeleri ile Afyon’un Sandıklı ve İscehisar ilçelerinden gelen itfaiyecilere; yangına müdahale esasları, olay yeri hakimiyeti, kriz ve risk yönetimi, ekip koordinasyonu, yangın söndürme araçları ve kişisel koruyucu donanım kullanımı gibi başlıklarda bilgiler aktarıldı.

İkinci gün ise Burdur Belediyesi’ne bağlı eski otogar alanındaki İtfaiye Eğitim Sahası’nda uygulamalı tatbikatlara geçildi. Burada katılımcılar; ev, araç, orman, endüstriyel tesis yangınları ile sel, çığ, heyelan, deprem ve trafik kazalarına müdahale tatbikatlarını sahada birebir uygulamalı olarak gerçekleştirdi. Tatbikatlar sonunda eğitime katılan tüm personele sertifikaları verildi.

"Koordinasyon eksikliği olmaması için kriz yönetimine ağırlık verdik"

Eğitim programıyla ilgili açıklamada bulunan Burdur İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, "Bugün burada 16 bölgeden 96 itfaiyecinin temel itfaiyecilik ve arama kurtarma eğitimlerini tamamladık. Eğitimlerimiz iki gün sürdü. Teorikte yangına müdahale, olay yeri yönetimi, kriz ve risk değerlendirmesi, ekip koordinasyonu gibi konuları işledik. Uygulamalarda ise farklı yangın türleri ve afet senaryoları üzerinden sahada birebir tatbikatlar gerçekleştirdik. Bu eğitimdeki asıl amacımız, farklı bölgelerden gelen itfaiyecilerle birlikte çalışabilirlik becerimizi geliştirmekti. Ülkemizin son yıllarda yaşadığı afetlerde koordinasyon eksikliği ciddi bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle kriz yönetimi ve olay yeri hakimiyeti konularına özellikle ağırlık verdik. Katılan tüm personele ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Araç çalışır, el övünür; ekipman olmadan itfaiyecilik olmaz"

Eğitimlere Afyon’un İscehisar ilçesinden katılan itfaiye eri Şemsettin Akbaş ise, "7 yıldır itfaiyecilik mesleğini yapıyorum. Burdur İtfaiye Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu bu eğitim programına katılmaktan memnuniyet duydum. Teorik bilginin yanında esas gelişim tecrübeyle oluyor. Burada farklı bölgelerden gelen meslektaşlarımızla yaşanmış olaylardan edindiğimiz tecrübeleri paylaştık. Eğitim boyunca farklı araç ve ekipmanlarla çalışma fırsatı bulduk. Ne kadar iyi bir itfaiyeci olursanız olun, araç ve ekipman yeterli değilse başarılı olamazsınız. Burada bunun farkına vardık. Arama kurtarma, yangın türleri ve sel gibi afetlere müdahale konularında çok verimli bir eğitim süreci geçirdik" diye konuştu.