Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde öğrencilerin fark ettiği yaralı deniz kaplumbağası, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldıktan sonra yeniden denize bırakıldı.

Gazipaşa ilçesine bağlı Koru Sahili’nde, caretta caretta türü bir deniz kaplumbağası misina yutmuş halde yaralı olarak bulundu. Doğal havuzlar olarak bilinen bölgede inceleme yapan Gazipaşa Anadolu Lisesi öğrencileri, deniz kaplumbağasının ağzındaki misinayı fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Gazipaşa Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, caretta carettaya müdahale etti.

İlk muayene, Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Teknikeri Talip Özgen ve Gazipaşa Belediyesi Veteriner Hekimi Sinem Polat tarafından yapıldı. Yapılan kontrollerde deniz kaplumbağasının misina yuttuğu belirlendi. Ekiplerin dikkatli müdahalesiyle misina başarıyla çıkarıldı ve deniz kaplumbağasının hayati riski ortadan kaldırıldı.

Yaklaşık 3 saat süren bakım ve gözlem sürecinin ardından caretta caretta yeniden doğal yaşam alanı olan denize bırakıldı.