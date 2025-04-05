Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde miras meselesi yüzünden çıkan tartışmada yengesi ve iki yeğenine kurşun yağdıran M.G, 3 kişinin ölümüne sebep oldu. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, sabah saatlerinde Fevzipaşa Mahallesi Ihlamur Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmandaki dairelerin paylaşımı nedeniyle kardeşi Z.G ile aralarında uzun süredir husumet bulunan M.G, ağabeyinin yaşadığı apartmana geldi. Z.G’nin evde olmadığı sırada M.G, yengesi Melike G. ve yeğeni Ferdi G ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.G, yanında getirdiği tabancayla Melike G. ve Ferdi G’yi başlarından vurdu.

Silah sesleri üzerine yukarı çıkan diğer yeğeni Bahar T’ye de ateş eden M.G. olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri Melike G. ve Ferdi G’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bahar Tunalı da yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay sırasında alt katta bulunan Bahar Tunalı’nın eşi B.T, 5 yaşındaki oğlu S.T. ve annesi Ş.T, silah seslerini duyarak birinci kat balkonundan çıkarak kurtuldu.

M.G, olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayı duyarak apartmana gelen yakınları büyük panik ve üzüntü yaşadı. Sokakta geniş güvenlik önlemi alan polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Melike G., Ferdi G.ve Bahar T’nin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.