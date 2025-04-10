Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Atatürk İlkokulu ve Fatih Ortaokulu öğrencileri Türk Polis Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Atatürk İlkokulu ve Fatih Ortaokulu öğrencileri gerçekleştirdikleri ziyarette kendilerini kapıda karşılayan İlçe Emniyet Müdürü Turgay Durdu’ya çiçek takdim etti. Polislerin gününü kutlayan öğrenciler emniyet binasını gezdi. Gerçekleşen ziyarette konuşan ve öğrencilere teşekkür eden Durdu, "Fedakarlıklarla dolu bir teşkilatımız var. Şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Devletimizi, teşkilatımızı buradaki minik yavrularımıza tanıtmak bizim için büyük bir mutluluk oldu" dedi.

Minik öğrencilerin Polis Haftası dolayısıyla gerçekleştirdikleri ziyaret günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.