Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) bağlı anaokulu öğrencileri, Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesinde düzenlenen özel etkinlikte keyifli anlar yaşadı.

Gerçekleştirilen etkinlik, minik öğrencilerin kitaplarla tanışmalarına, kütüphane kültürünü deneyimlemelerine ve öğrenmeyi eğlenceli bir süreç olarak keşfetmelerine katkı sağladı. Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazil Ural katılarak miniklerle bir araya geldi.

Program kapsamında kütüphane birimlerini gezerek kitapları inceleyen öğrenciler, sorular sorarak görevlilerden bilgi aldı. Önce gezi programının ardından BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan interaktif gösteri ile neşeli dakikalar geçirdiler. Renkli sahne performansları ve çocuklara özel içeriklerle hazırlanan gösteri, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Etkinlik, çocukların sosyal ve duygusal gelişimine katkı sağlarken; aynı zamanda kitap sevgisini erken yaşta aşılamayı amaçlayan önemli bir farkındalık çalışması oldu.