Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Nilüfer Hatun Anaokulu öğrencileri gönüllerince bisiklet sürdü.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde minikler doyasıya bisiklet kullandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, okulun önündeki yol geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. Polis ekiplerinin de katılım sağladığı programda, minik öğrenciler güvenli bir alanda bisiklet kullanmanın keyfini çıkardı. Etkinlik boyunca çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çocuklara trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.

Etkinlik hakkında detay veren öğretmen, "Dünya bisiklet gününde hareketi artırmak, karbon dengesini sağlamak amacıyla bizde bisikletlerimizle scooterlarımızla etkinliğe katıldık" dedi.

Etkinlik sonunda miniklere karpuz ikram edildi.