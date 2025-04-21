Büyükçekmece Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği Çocuk Tiyatro Şenliği’nde çocuklar, sahnede yeteneklerini sergiledi. Atatürk Kültür Merkezi’nde minik tiyatrocular, etkileyici performanslarıyla tiyatro severlere unutulmaz anlar yaşattı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutlayan minik tiyatrocular, Çocuk Tiyatro Şenliği kapsamında Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Tiyatro Topluluğu Eğitmeni Barış Taşkın’ın yönetmenliğinde sahnelenen "Gülüşüm Nerede" tiyatro oyunu, Ülker Köksal’ın yazdığı "Barış Gezegeni" tiyatro oyunu, Merve Anlağan’ın kaleme aldığı "Büyülü Orman" tiyatro oyunu, Ülker Köksal’ın yazdığı ‘’Yarını Akıl Yapar’’ tiyatro oyunuyla büyüleyici performanslar sergiledi. Tiyatro oyunlarının finalinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına çocuklara Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu tarafından madalya takdim edildi. Çocuk Tiyatro Şenliği 23, 24, 25 Nisan tarihlerinde AKM- Bedia Muvahhit Gösteri Salonu’nda tiyatro severlerle buluşmaya devam edecek.