Şırnak’ın Cizre ilçesinde minik öğrenciler Fen Lisesi Kapalı Spor Salonuna kurulan oyun parkında doyasıya eğlenmenin coşkusunu yaşadı.

Şırnak Valiliği ve İl Millî Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla Cizre Fen Lisesi Kapalı Spor Salonunda kurulan şişme oyun parkına gelen öğrenciler unutulmaz anlar yaşadı. Kurulan oyun parklarına akın eden minik öğrenciler hem kendileri eğlendi hem de çevredekilerini eğlendirip unutulmaz anlar yaşamanın keyfini çıkardı.

Oyunların çocukların dili olduğuna vurgu yapan Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, oyunların aynı zamanda bilimsel, duygusal, psikomotor, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayan iyileştirici bir rolü olduğunu söyledi.