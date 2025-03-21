Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Mimar Sinan Mahallesi’nde yer alan fidanlığını ziyaret eden anasınıfı öğrencileri, doğa sevgisinin yanı sıra hem fidan dikmeyi hem de bitkilerin gelişim süreçlerini öğrendi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun öncülüğünde Aydın’ın tüm ilçelerinde her yaştan öğrenci için gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor. Efeler Cumhuriyet İlkokulu’nun anasınıfı öğrencileri ve öğretmenleri için ders zili Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Mimar Sinan Mahallesi’nde yer alan fidanlığında çaldı. Fidanlıktaki derste hem fidan dikmeyi hem de bitkilerin gelişim süreçlerini yerinde öğrenen çocuklara Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın personelleri de eşlik etti.

Çocukların kişisel gelişimleri için kent genelinde çeşitli faaliyetler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, bu kez de anasınıfı öğrencilerini Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan fidanlıkta misafir etti. Öğrenciler, derslerini toprağa ve bitkilere dokunarak yaptı. Minik öğrencilerin ders sonunda diktikleri çiçekler, Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine hediye edildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çocukların gelişim sürecinde toprağın ve doğanın önemine dikkat çekerek Büyükşehir Belediyesi’nin fidanlıklarında öğrencileri misafir etmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.