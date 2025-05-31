Karadağ’da düzenlenen Balkan Karate Şampiyonası’na katılan Gebze Aksu Spor Kulübü’nün minik sporcusu Deniz Aydemir, 2017 doğumlular kata kategorisinde altın madalya kazanarak büyük başarı elde etti.

Karate sporunun yükselen yıldızlarından biri olan Deniz Aydemir, Karadağ’da düzenlenen Balkan Karate Şampiyonası’nda büyük başarıya imza attı. 30 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda 2017 doğumlular kategorisinde kata dalında mücadele eden Aydemir, zorlu rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya uzandı. Karadağ’ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada çok sayıda sporcu kıyasıya yarıştı. Yoğun rekabetin yaşandığı kata müsabakalarında teknik becerisi, disiplini ve mücadeleci ruhuyla öne çıkan Deniz Aydemir, gösterdiği üstün performansla zirveye ulaşarak hem kulübünü hem de ülkesini gururlandırdı.

Gebze Aksu Spor Kulübü’nün başarılı sporcusu olarak dikkat çeken Deniz’in bu önemli başarısı, antrenörü Okan Aksu tarafından da büyük sevinçle karşılandı. Sporcusunun azimle çalışmasının karşılığını aldığını vurgulayan Aksu, "Deniz’in bu başarısı bizim için çok kıymetli. Henüz çok genç olmasına rağmen büyük bir olgunluk ve kararlılıkla mücadele etti. Balkan Şampiyonası gibi önemli bir organizasyonda altın madalya kazanması, gelecekte Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinin açık bir göstergesi." dedi.

Sporcusu ile gurur duyduğunu belirten Aksu, Deniz Aydemir’in ilerleyen yıllarda çok daha büyük başarılara imza atacağına inandığını da sözlerine ekledi.