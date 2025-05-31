Ankara’da 6 Haziran Diyetisyenler Günü kapsamında kutlama etkinliği düzenlendi.

Ankara’da bir üniversitede 6 Haziran Diyetisyenler Günü’ne özel kutlama programı düzenlendi. Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı ile Türkiye Diyetisyenler Derneği (TDD) iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı’nın tanıtım filmiyle başladı. TDD Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gökmen Özel ve Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı Başkanı Talat İçöz, etkinlikte açılış konuşması yaptı.

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı Başkanı İçöz, konuşmasında, vakıflarının 15. yılını kutlayarak, "Bulunduğumuz günden bu yana toplumuza dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak, farkındalık oluşturmak adına her biri alanında ilk olan sürdürülebilir önemli projelere imza atıyoruz. Sosyal medyada gıda, beslenme ve sağlık konularındaki dezenformasyonun çocuklarımız ve gençlerimiz üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek amacıyla bilimsel temelli bilgileri toplumun her kesimine ileterek bilgi kirliliğiyle mücadele ediyoruz. 15. yılımızda ilk kez düzenleyeceğimiz Gıda Okuryazarlığı Zirvesi ile 5. Beslenme Sağlık Okuryazarlığı ve Eğitim Konferansı gibi önemli etkinliklerle toplumun sağlığına katkımızı artırmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

TDD Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gökmen Özel ise, bugün burada olmalarının temelinde sadece mesleğin gelişimine katkı sunmak olmadığını belirterek, aynı zamanda karşılaştıkları sorunları tespit etme ve çözüm yolu üretmelerinin sorumluluğunda olduklarını dile getirdi. Özel, Türkiye’de diyetisyenlik mesleğinin hak ettiği saygınlığı ve mevzuat desteğine tam anlamıyla ulaşamadığını aktararak, "Bilimsel temele dayalı bir sağlık disiplini olan diyetisyenlik olmak ve güçlendirmek için daha kararlı adımlar atılması gerektiği açıktır. TDD olarak bu hedefleri gerçekleştirmek amacıyla yaklaşık 4 ay önce yola çıkarak kararlı bir şekilde mücadeleye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen etkinliğin meslekler arası iş birliğinin önemini ve beslenme iletişimi ve okuryazarlığı geliştirmek amacıyla büyük önem taşıdığını söyleyen Özel, "Farklı disiplinlerden gelen bizler, bilgi ve deneyimlerimizi birleştirerek daha etkili çözümler üretmek hedefiyle sizlere yol gösteriyor olacağız" şeklinde konuştu.