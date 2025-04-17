Antalya'nın Kumluca ilçesinde TOBB Portakal Çiçeği Anaokulu Jimnastik Kulübü tarafından düzenlenen 1. Geleneksel Okul Öncesi 5 Yaş Karakucak Güreş Turnuvası, okul bahçesinde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - TOBB Portakal Çiçeği Anaokulu Jimnastik Kulübü tarafından düzenlenen 1. Geleneksel Okul Öncesi 5 Yaş Karakucak Güreş Turnuvası, okul bahçesinde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Minik pehlivanların kıyasıya mücadele ettiği turnuvaya; Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Kumluca İlçe Spor Müdürü Erol Koca, AK Parti İlçe Başkanı Bekir Paslıkılıç, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ömer Tekin, Kumluca Ziraat Borsası Başkanı Fatih Durdaş, Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu, Ünlü Pehlivan Serkan Serttürk ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

İzleyiciler için geleneksel davul-zurna dinletisi ve keşkek ikramı gerçekleştirildi. Miniklerin heyecanı ve mücadele ruhu, salonda büyük alkış topladı.

Turnuva, TOBB Portakal Çiçeği Anaokulu Müdürü Fatih Çelik'in konuşmasıyla açıldı. Çelik, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın hem fiziksel hem de kültürel gelişimine katkı sağlamak amacıyla bu güzel organizasyonu gerçekleştirdik. Ata sporumuz güreşi yaşatarak, miniklerimize sporu ve geleneklerimizi sevdirmeyi amaçlıyoruz. Katılım gösteren tüm öğrencilerimize ve destek veren tüm protokol üyelerine gönülden teşekkür ediyorum."

AK Parti İlçe Başkanı Bekir Paslıkılıç, MHP İlçe Başkanı Ömer Tekin ve Ziraat Borsası Başkanı Fatih Durdaş da geleneksel sporların yaşatılmasının önemine vurgu yaparak, organizasyonun başarısından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

GÜREŞ AĞALIĞI SAHİBİNİ BULDU

Güreş ağalığını, Kumluca Güreşleri'nin Altın Kemerli efsane ağası Niyazi Çiftçi'nin mahdumu ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkan Yardımcısı Zeki Çiftçi üstlendi. Turnuvanın cazgırlığını, geleneksel manileri ve enerjisiyle ünlü isim Yörükoğlu Süleyman yaptı. Minik pehlivanlar minder üzerine coşkulu anonslarla davet edilerek büyük bir heyecan yaratıldı.

Turnuvanın final güreşi büyük bir çekişmeye sahne oldu. Kumluca AK Parti İlçe Başkanı Bekir Paslıkılıç adına mindere çıkan Ayabars Tufan ile, Kumluca MHP İlçe Başkanı Ömer Tekin adına güreşen Emin Korucu arasındaki mücadele, izleyenlere nefes kesen anlar yaşattı.

Heyecan dolu müsabaka sonunda her iki minik pehlivan da sergiledikleri performansla büyük alkış topladı. Final karşılaşması, organizasyonun unutulmaz anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

Final müsabakasını kazanarak, turnuvanın Başpehlivanı unvanını Kumluca MHP İlçe Başkanı Ömer Tekin adına güreşen Emin Korucu kazandı. Sergilediği üstün performans ve mücadele ruhuyla büyük alkış toplayan Emin Korucu, günün en çok konuşulan ismi oldu.

ÖDÜL TÖRENİ

Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde; Orhan Okulu, Serkan Serttürk, Yusuf Tekdemir, Erol Koca, Bekir Paslıkılıç, Ömer Tekin ve Fatih Durdaş minik güreşçilere madalya ve hediyelerini takdim etti.

Miniklerin yüzlerindeki sevinç görülmeye değerdi. Tören sonrası tüm katılımcılarla birlikte hatıra fotoğrafları çekildi. Organizasyonu düzenleyen TOBB Portakal Çiçeği Anaokulu yönetimi, turnuvanın her yıl daha da büyüerek geleneksel bir şölene dönüşeceğini belirtti.