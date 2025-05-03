Afyonkarahisar Atatürk İlkokulu’ndan 35 öğrenci yazdıkları, ilk şiir kitapları "İçimizden Şair Çıktı"yı İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci’ye takdim etti.

Afyonkarahisar Atatürk İlkokulu öğrencileri, öğretmenlerinin rehberliğinde hazırladıkları "İçimizden Şair Çıktı" adlı şiir kitabıyla ilk yazarlık heyecanlarını yaşadı. İlk kitaplarının basımının ardından okul yöneticileri ve öğretmenleri eşliğinde Sünnetci’yi ziyaret eden minik yazarlar, şiirlerinden kısa sunumlar yaptı. Ziyarette konuşan Sünnetci, öğrencileri tek tek tebrik ederek, "Karşımda 35 şair, 35 yazar ve 35 sanatçı görüyorum. Bugün ektiğiniz bu tohumlar ileride güçlü çınarlara dönüşecek. Hepinizi kutluyorum" ifadelerini kullandı. Ziyaret, günün anısına çektirilen toplu fotoğrafla sona erdi.