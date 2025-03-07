Küçükçekmece’de bir parkta Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açılan çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer’in ölümüne ilişkin 10 sanığın ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 6 yıla kadar hapsi talep edilen davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Turan Yaman, "Kazaya sebebiyet verecek riskli bir çukur yoktu, yüzeysel bir ıslaklık vardı" dedi.

Küçükçekmece’de bir parkta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açılan çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer’in ölümüne ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlanmıştı. İddianamede İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama Müdürü Barış Şişman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama 2. Bölge Şefi Cabir Şaban, İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı Erman Uzun, tesisat ustası Fayık Cansu, tekniker Furkan Keleş, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’de Teknik Genel Müdür Yardımcısı Metin Aras, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’de iş makinesi operatörü Sezai Ayhan ve İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Küçükçekmece Bölge Şefi Turan Yaman‘ın ’taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, bir kısım tutuksuz sanık ve tarafların avukatları ile başka suçtan tutuklu bulunan Edanur’un müşteki babası Emrah Boduk hazır bulundu.

"Kazaya sebebiyet verecek riskli bir çukur yoktu, yüzeysel bir ıslaklık vardı"

İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Küçükçekmece Bölge Şefi tutuksuz sanık Turan Yaman savunmasında, vefat eden Edanur’un ailesine başsağlığı dileyerek, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde görevliyim, peyzaj işlerinden sorumlu kontrol mühendisiyim. Olay tarihinden iki gün önce olay yerinde amirlerimin teknik gezisi vardı. Buna ben de davet edildim ve gittim. Bu gezide kazaya sebebiyet verecek riskli bir çukur yoktu, yüzeysel bir ıslaklık vardı. Bu ıslaklığın giderilmesiyle alakalı bir talimatım olmadı" ifadelerini kullandı.

"Ziya Bey, Furkan Keleş’i yanına çağırarak, bu ıslaklığın giderilmesi için talimat verdiğini duydum"

Tesisat sistemleriyle ilgili talimat verme yetkisinin olmadığını iddia eden Yaman, "Ben peyzajdan sorumlu olmam nedeniyle, tesisat sistemleriyle ilgili talimat verme yetkim de talimatım da yok. Burada müdürümüz Ziya Bey, Furkan Keleş’i yanına çağırdı, bu ıslaklığın giderilmesi için talimat verdiğini duydum fakat tam olarak içeriğini duymadım. Kurumumuzda kontrol mekanizması farklı kişiler tarafından yapılıyor, tesisat farklı, ben peyzaj ve çim serimi işlerinden sorumluyum. Kazı işleri olmayan görevlerle ilgileniyorum bunun dışında, talimatım da yok. Olay yerinde açık bırakılan bir çukurun olduğunu kaza günü gelen bir haberle öğrendim ve üst makamıma bilgi verdim" diye konuştu.

Savunma yapan sanık avukatları, eksikliklerin giderilmesini talep etti. Beyanda bulunan müşteki avukatı ise, eksik hususların giderilmesini ve sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

"Herkesten şikayetçiyim"

Başka suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden duruşmaya getirilen Edanur Gezer’in babası Emrah Boduk ise, "Önceki beyanlarıma katılıyorum, herkesten şikayetçiyim" diye konuştu. Ara kararını açıklayan mahkeme eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Edanur Gezer maktul olarak yer alırken Emrah Boduk ile Nurcan Gezer müşteki olarak yer aldı. İddianamede 10 kişi ise sanık olarak yer buldu. Hazırlanan iddianamede 26 Nisan günü maktul Edanur Gezer’in akrabaları Sinem Y. ve Gülseren Y. ile birlikte piknik yapmak için Menekşe Sahil Parkına geldikleri, Edanur’un akrabası olan diğer çocuklarla oyun oynadığı sırada park içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) açılan çukura düştüğü belirtildi. Öte yandan çukurun içi su doldu olduğu ve 428 cm uzunluğunda, 205 cm genişliğinde ve 135 cm derinliğinde olduğu belirtildi. Edanur’un hastaneye kaldırıldığı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği de iddianamede açıklandı. Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulunca düzenlenen raporda "çocuğun suda boğulma dışında travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, çocuğun zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, çocuğun ölümünün suda boğulma ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu" belirtildi. Soruşturma kapsamında yapılan araştırmada Menekşe Sahil Parkı içerisinde meydana gelen su arızası ile ilgili İSKİ kayıtları nezdinde herhangi bir su arıza kaydına rastlanılmadığı, park içerisinde bulunan bilinen veya bilinmeyen iç tesisat hatlarının bakım ve onarımından İSKİ idaresinin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı aktarıldı. Kazı çalışmasının sorumluluğunun Menekşe Sahil Parkı’ndan sorumlu İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı uhdesinde çalışan yüklenici İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’de bulunduğu da iddianamede tespit edildi.

İncelemelerde Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne uygun şekilde, kazı alanının etrafının kapatılmadığı, kazı alanına giriş ve çıkışların engellenmediği, önlem alınmadığı, bölgedeki çukura düşme sonucu meydana gelebilecek riskler konusunda bölgede bulunan veya bulunacak kişi ve kişilerin bilgilendirilmesine yönelik tehlikeli bölgenin işaretlenmediği, görünür şekilde uyarı levhalarının konulmadığı, ifadelere göre yapılan kazı çalışmasının ehil bir kişi gözetim ve denetiminde yapılmadığı kanaatine varıldı.

İddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama Müdürü Barış Şişman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama 2. Bölge Şefi Cabir Şaban, İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı Erman Uzun, tesisat ustası Fayık Cansu, tekniker Furkan Keleş, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’de Teknik Genel Müdür Yardımcısı Metin Aras, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ’de iş makinesi operatörü Sezai Ayhan ve İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Küçükçekmece Bölge Şefi Turan Yaman‘ın ’taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.