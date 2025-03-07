İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya 71 yaşındaki Fatma Sarı’nın yatağa bağımlı eşi 73 yaşındaki Kenan Sarı için istediği hasta yatağını aileye ulaştırdı. Yaşlı kadın eşi için gelen yatağı görünce gözyaşlarını tutamadı. Duygusal anlara sahne olan yatak tesliminde Fatma teyze "Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bana dünyaları bağışladı" dedi.

İncirliova’nın Zafer Mahallesi’nde ikamet eden Fatma Sarı kısa sürece önce çeşitli sağlık sorunları nedeniyle hastanede yatan ve yatağa bağımlı olarak taburcu olan eşi Kenan Sarı için Başkan Kaya’nın yanına geldi. Başkan Kaya Fatma Teyze’nin ihtiyacı olan hasta yatağının temini için İncirliova Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi’ne talimat verdi. Kısa sürede temin edilen hasta yatağı belediyenin sosyal hizmetler ekipleri tarafından yaşlı kadının evine teslim edildi. Yatağın kurulumunu gerçekleştiren ekip, yatağın kullanımı ile aileye bilgiler de verdi.

Yatağa bağımlı eşinin bakımları için çok zorlandığını aktaran Fatma teyze, hasta yatağı ile eşine daha rahat bakabileceğini belirtti. Yatağın teslimini ve kurulumunu gerçekleştiren sosyal hizmetler ekibine teşekkür eden yaşlı kadın Başkan Kaya için, "Çok çok teşekkür ederim Başkanıma. Bundan başka iyilik istemem. Bu yeter bana. Bu karyolayı verdi ya dünyaları verdi bana. İçten söylüyorum bunu." diye konuştu.

Fiziki belediyecilik hizmetlerinin yanında sosyal belediyecilik anlayışı ve vatandaşlarla kurduğu sıcak ilişkiler ile bilinen Başkan Kaya, yatak teslimine ilişkin, "Zafer Mahallesi sakinlerimizden değerli Fatma ablamızın kıymetli eşi Kenan abimiz için gerekli olan hasta yatağını ailemize ulaştırdık. Bir süredir yatağa bağımlı durumda olan Kenan abimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Sözde değil özde sosyal belediyecilik anlayışımız ile ilçemizde sosyal desteğe ihtiyaç duyan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın yanlarında olamaya, ayrım gözetmeksizin hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.