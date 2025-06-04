Kayseri’de evinde uyuşturucuyla yakalanan 79 yaşındaki şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve ’torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda M.M. (79) adlı şahıs saklandığı adreste yakalanırken, narkotik köpeği "Eta" ile yapılan aramada, 670 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yaşlı şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.