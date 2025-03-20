Düzce Üniversitesi ve Azerbaycan Mingeçevir Devlet Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler başladı.

Mingeçevir Devlet Üniversitesi Tahsil Fakültesi Dekanı ve Bölüm başkanlarıyla Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi arasındaki iş birliği gerçekleştirilen çevrim içi toplantıda konuşuldu ve yapılan protokol kapsamında ilk etkinlik gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Sapancı tarafından lisans öğrencilerine yönelik verilen seminerde, bilimle alakalı gelişim dönemiyle ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. Protokol kapsamında Nisan ve Mayıs aylarında lisans öğrencilerine ve öğretim elemanlarına yönelik seminer, konferans ve ortak iş birliğinin devam edeceği ifade edildi.