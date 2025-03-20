Aile Yılı kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen "Bakım Sonrası Rehberlik ve İzleme Hizmetleri" kapsamında pilot iller arasında yer alan Erzurum’da, İl Müdürü Hasan Aykut kamu kurumlarındaki gençleri ziyaret etti.

Bakanlığın koruma ve bakım altındaki çocukların hayata hazırlanmasına yönelik başlattığı pilot uygulama çerçevesinde gerçekleştirilen ziyaretlerde, gençlerin kamu kurumlarındaki istihdam süreçleri ve mesleki gelişimleri ele alındı. Hasan Aykut, gençlerle birebir görüşerek onların taleplerini dinledi ve Bakanlık olarak her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Ziyaretler kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ulaştırma 12. Bölge Müdürlüğü’ndeki çalışanlar ziyaret edildi. Erzurum’da 43 gencin yararlandığı program kapsamında, gençlerin çalışma şartları, mesleki gelişimleri ve kariyer hedefleri değerlendirildi.

Ziyaret sırasında, gençlerin kariyer hedeflerine ulaşmalarını desteklemek amacıyla meslek danışmanlığı ve kariyer gelişim programlarına daha fazla ağırlık verilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, bakım sonrası rehberlik hizmetlerinin sürdürülebilir ve etkili bir hale getirilmesi için kamu kurumlarıyla iş birliğinin artırılacağı ifade edildi.

Hasan Aykut, sürecin başarıyla yürütülmesi adına tüm paydaşlarla birlikte hareket edeceklerini belirterek, "Gençlerimizin geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Pilot uygulama kapsamında, 30 Aralık 2024 - 28 Mart 2025 tarihleri arasında değerlendirme ve raporlama süreçleri yürütülecek. Erzurum’un da aralarında bulunduğu 14 ilde hayata geçirilen programın, ilerleyen süreçte ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.