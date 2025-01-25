Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı uzmanları, Mimarlar Odası Trabzon Şubesi üyelerine, binalarda yangın güvenliği önlemlerine dair eğitim verdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından, Mimarlar Odası Trabzon Şubesi üyelerine, binalarda yangın güvenliği tedbirleri konusunda eğitim verildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme Şube Müdürlüğü’nün uzman personeli tarafından verilen eğitim kapsamında, yasal rapor olan İtfaiye Raporu ve bu rapor düzenlenirken yapılarda dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı. Yapılan denetimler neticesinde karşılaşılan sorunların proaktif bir yaklaşımla önceden çözülebilmesi için, projeleri çizen mimarlarla iş birliği içinde hareket edilmesinin önemine dikkat çekildi.

Eğitimde dikkat çeken önemli konulardan biri de yerindelik denetimi oldu. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Bina bittiğinde, işyeri açmak için ruhsat hazırlanması aşamasında, ilgili idare veya işletmenin başvurusu sonucu yangın güvenliğine yönelik kontrolün yapılması şarttır. Bu aşamada görülen eksikliklerin giderilmesi hem maliyet hem teknik ve idari işlemler hem de zaman açısından mal veya işyeri sahiplerini, projeyi çizenleri, onaylayanları ve itfaiyeyi karşı karşıya getirmektedir. Bu maksatla, bina projeleri hazırlanırken yangın güvenliği tedbirlerini belirleyen yasal mevzuat olan Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe uyulması kapsamında eğitim verilmiş olup, iş birliğinin Mimarlar Odası, yapı ruhsatından sorumlu kurumlar ve itfaiye açısından faydaları anlatılmıştır. Vatandaşımızın mal ve can güvenliği herşeyden önemlidir. Yangınlara karşı alınması gereken tedbirler konusunda, denetim ve eğitim faaliyetlerimiz sürecektir" denildi.